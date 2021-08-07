美國生技大廠諾瓦瓦克斯（Novavax）6月公布，其旗下候選疫苗三期臨床試驗數據十分亮眼，保護力最高可達93%，無論安全性和有效性都有一定的水準，但原先擬於Q3遞交FDA申請使用授權的計畫卻意外推遲，且2021年Q2財報表現不佳，諾瓦瓦克斯周五賣壓湧進，終場大跌19.61%，收在每股189.89美元。

諾瓦瓦克斯6月公布三期臨床試驗數據，候選疫苗「NVX-CoV2373」的整體保護力高達90.4%，對重症、中度症狀的保護力達百分之百，此外，面對一些變種病毒也有達93%的保護力，並計畫在第三季送交美國食品藥品監督管理局（FDA）申請使用授權，在消息發布後，諾瓦瓦克斯股價應聲大漲。

然而，此前諾瓦瓦克斯已將遞送資料申請EUA時程從Q2展延至Q3，如今再度延至Q4；此外，該公司公布2021年Q2財報，表現也不如人意，淨虧損約3.52億美元，遠高於去年同期約1800萬美元。

值得一提的是，雖然諾瓦瓦克斯頻頻推遲向美國FDA申請使用授權，但已然宣布將向有急迫性需求的越南、印度和菲律賓等地申請EUA；至於美國FDA送審延宕一事，該公司執行長爾克（Stanley Erck）解釋，主要是為讓所有製造、疫苗效力，以及分析等資料一致且符合規定，這是一個相當需要時間的過程。

投資銀行傑富瑞（Jefferies）分析師Kelechi Chikere認為，儘管向美國和歐盟的使用授權申請還未定論，但在疫苗正式通過後，股價有望隨著時間逐步墊高。