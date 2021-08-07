中央氣象局指出，受到熱帶性低氣壓及西南氣流影響，今天（7日）是雨勢最劇烈的一天，今日中南部局部地區出現超大豪雨、大豪雨情形。隨著熱帶性低壓遠離，風雨逐漸減緩，氣象局預計20：30分解除劇烈豪雨事件。氣象預報公司「天氣風險」指出，目前這波最強雨勢已過，但至下週二（10日）前，天氣仍不穩定。

今日中南部縣市出現局部超大豪雨、大豪雨。(氣象局提供)

晚間7時50分，西半部地區均降為局部豪雨或大雨，氣象局預計於20時30分解除劇烈豪雨作業。(氣象局提供)

受到西南氣流影響，今日南投縣、嘉義縣、高雄市及屏東縣都出現局部超大豪雨，台中市、苗栗縣及台東縣也有局部大豪雨出現。傍晚5時30分，氣象局更新豪雨警戒，僅高雄市、屏東縣仍有局部大豪雨；晚間7時50分，西半部地區均降為局部豪雨或大雨。由於發生大規模及劇烈豪雨機率降低，氣象局預計於20時30分解除「熱帶性低氣壓及西南氣流豪雨事件」，恢復一般作業。

「天氣風險 WeatherRisk」臉書發文，隨著熱帶低壓向東北遠離，台灣上空的對流已經稍稍減弱下來，可以說雨勢最強的時間已經過去，但只是趨緩、並不是雨停。今雨勢較大的高雄、屏東地區及中南部山區，至明天（8日）上午前，仍有較大雨勢發生機會，其餘地區雨勢也會在入夜後趨緩、逐漸停止。

天氣風險提醒，下週一、二（9、10日）受到強烈西南風影響，台灣附近天氣仍不穩定，中南部地區清晨至上午易有雷陣雨發生。另外，下週的熱帶擾動依舊相當活躍，將繼續觀察氣象變化。