東京奧運進行到倒數第二天了，許多賽事也紛紛進入最後階段，這次中華隊在桌球項目表現不差，靠著林昀儒/鄭怡靜混雙組合拿下銅牌，可惜林昀儒在男子個人銅牌戰不敵德國好手奧恰洛夫(Dimitrij Ovtcharov)，無緣再拿一面銅牌，但這次他的整體表現已經相當不錯，也被視為台灣桌球的未來。

而林昀儒/鄭怡靜在混雙賽事中輸給日本水谷隼/伊藤美誠，最後日本組合也順利拿下金牌，不過就在今天出現了一則震撼消息，那就是今年才32歲的水谷隼宣佈將退役，讓人意外的是以他的實力和年紀再戰幾年不是問題，但原因究竟為何令人好奇！

在本次奧運取得1金1銀2銅的日本隊於台灣時間7日早上召開發佈會，水谷隼宣佈了重大消息，他說：「奧運決定在東京舉辦後，我一直很重視才堅持到今天，如果沒有東京奧運的話，里約奧運就是我退役的時候了，希望晚輩們能繼續加油！」

隨後他更明確表達了退休聲明：「現在的我將完全離開桌球，眼睛對我影響太大，若可以治好我能打到4、50歲，可惜無法，我很失落，我認為自己的冒險已到這了。」接著他針對和伊藤美誠拿下金牌一事發表感想：「大陸雖是強敵，但我們取勝是事實，期望未來有更多年輕選手能擊敗大陸。」

水谷隼今年32歲，身高172公分體重62公斤，曾在世界桌球錦標賽拿下1銀6銅，亞運會拿下3銅成績，至今也參加了4屆奧運，在2016年里約奧運拿下男子單打銅牌和男子團體銀牌，本屆奧運則拿下男子團體銅牌和混合雙打金牌。

而其實在里約奧運後水谷隼眼睛就發生狀況，他表示在打球過程中會看不到球。這次賽後採訪曾被提及未來方向，他說：「關於今後在競技方面選擇，我的眼睛對我造成很大的困擾，等未來有機會我會向大家說明包括我眼睛在內的事情。」想不到水谷隼一直帶著這樣的狀況在打球，非常不簡單。