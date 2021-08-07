屏東又傳災情，南州鄉有人跌落水溝下落不明，警消搜救中。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東又傳災情，南州鄉有人跌落水溝下落不明，警消搜救中。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

豪雨來襲，屏東災情傳不停，晚間南州鄉有民眾報案稱，有人跌落水溝失蹤，至今下落不明，對此，屏東消防局指出，目前尚在搜救中。

據屏縣府災害應變中心指出，7日晚間6點，有民眾報案稱，南州鄉萬華村大埔路福德宮有人掉入水溝，至今尚未尋獲。

屏東消防局表示，已出動第三大隊、南州、東港及林邊分隊共計9車3艇22人前往，現場指揮官為第三大隊副大隊長江好爵，並於石函仔口橋設置前進指揮所，搜救人員分3組在牛埔埤溪擴大範圍搜索中。