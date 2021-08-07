大陸男星吳亦凡陷入性醜聞，不僅過去黑歷史被挖出，甚至因涉嫌強姦未成年女子遭警方刑事拘留，連日來他在獄中慘況頻傳，更有瘋狂粉絲跑到看守所外「打卡追星」，都令外界看傻眼；有陸媒特地整理吳亦凡搭訕套路，發現他固定用2句話把女孩子騙得暈頭轉向。

吳亦凡在韓國以偶像男團成員出道，紅了之後就回家鄉發展，憑藉著帥氣外貌和音樂才華，成為萬千少女追逐的目標；豈料，19歲網紅都美竹跳出來拆穿吳亦凡的醜陋真面目，私下居然搞酒局選妃和誘姦未成年等誇張行徑，經警方調查後證實，他目前也被依法刑事拘留在北京朝陽看守所。

而30歲的吳奕帆演藝事業瞬間跌落谷底，各種黑歷史也不斷被挖出，更有陸媒整理出吳亦凡搭訕騙色套路，分別是在半夜以徵選演員名義，挑年輕稚嫩的漂亮女孩子去小型見面會，但最後去的地點是只有吳亦凡一個人的飯店房間；另一種則是透過和自己發生過關係的正妹，讓她們當介紹者，牽線成功就會送名牌精品或給紅包。

另外都美竹在揭露吳亦凡私生活不檢點時，也說到吳亦凡會用兩句話，不斷洗腦自己看上的漂亮女子，「我會對你負責」和「我想好好和你在一起」，一般小女生聽到大明星對自己說這種甜言蜜語，很容易就被哄騙，掉入吳亦凡的套路中。