東京奧運中國代表團在花式游泳項目雙人自由自選決賽摘下銀牌後，7日晚間於花式游泳團體自由自選決賽中，僅次於俄羅斯奧運隊，蟬連銀牌，自倫敦、里約奧運以來，已連拿花式游泳團體自由自選3屆奧運亞軍。

中國隊8名選手是——孫文雁、黃雪辰、咼俐、梁馨枰、尹成昕、馮雨、肖雁寧、王芊懿。

此前於8月4日舉行的花游雙人自由自選決賽中，中國組合黃雪辰╱孫文雁表現出色，為大陸隊摘得一面銀牌。

澎湃新聞報導，8月7日晚，中國花游隊迎來了團體自由自選的比拚。在該項目上，中國隊依然擁有不俗的競爭力，黃雪辰和孫文雁也依然作為隊員出戰。

在前一天進行的團體技術自選比賽中，中國花游隊就取得第二名，僅排在強敵俄羅斯奧運隊身後。值得一提的是，團體技術自選的比賽，中國隊選擇了音樂《我愛你中國》和《追夢》主題。在隊員看來，這樣的音樂，也能激發她們的愛國心，在訓練艱苦的時候去激勵自己。

面對奧運比拚，全隊上下的目標就是向金牌發起挑戰。就像隊員咼俐在奧運前所說：「為了在奧運舞台上挑戰榮譽，中國跳水隊付出巨大努力，首先就是在動作難度上的全面提升。」

嚴酷的能力和技術訓練、過程中需要不斷克服的傷病困擾、嚴格控制體重等對細節的控制，在東京奧運期間，隊員艱辛超出常人想像。

教練王芳此前接受大陸央視採訪時說：這支隊伍從年齡上看並不算年輕，平均年齡26歲，其中還有像31歲黃雪辰這樣已經當了媽媽的老將，但為了花游項目的集體榮譽，她們仍然堅持了下來。教練組組長汪潔也對選手的努力非常感動。

從2008年北京奧運會開始，中國花游在集體項目上就開始斬獲榮譽——北京奧運摘銅，倫敦奧運摘銀，里約奧運會也摘銀。