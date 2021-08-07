蔡宜宸園藝治療師介紹運用媒材植物，與植物建立親密、和諧關係。（金門縣婦女福利服務中心提供）

婆婆、媽媽在花花草草之中，度過一個輕鬆的周末假日。（金門縣婦女福利服務中心提供）

小清新的綠色植物賞心悅目，總是帶來舒爽、愉悅的療癒力。金門縣婦女福利服務中心今天在金沙鎮公所舉辦-《植得幸福》園藝活動，邀請女性身心障礙者在花花草草之中，度過一個輕鬆的周末假日。

主辦單位上午場安排國立金門大學社會工作學系主任黃誌坤博士擔任講師，以PPT及影片互動方式，介紹園藝治療在生活日常的運用，包括透過視覺、聽覺、味覺、觸覺、嗅覺等感官知覺與植物培養親密關係，改善身、心、靈，並藉由植物的陪伴打開5感，體驗大自然的療癒力量。

下午場則邀請金門地區知名的〈植創美學設計工作室〉負責人蔡宜宸園藝治療師，介紹運用實際媒材植物，與植物建立親密、和諧關係，改善和走出情緒困擾，並透過觀察植物的氣味、色彩與成長變化，激發記憶力與思考力，讓身心與外在環境取得平衡，自然湧現健康意識與讓人愉悅的幸福感。

這項活動是運用公益彩券盈餘及金門縣政府補助辦理，委託社團法人金門縣婦女權益促進會承辦，並由金門縣身障福利服務中心協辦，課程安排洋溢溫馨、快樂氣氛。