荖濃溪走山沒入洪水驚恐畫面曝光 寶來橋險遭吞噬激起大片浪花（取自記者爆料網）

接近88風災等級的豪雨持續狂炸南台灣，山區溪水暴漲、土石流頻傳，就連高屏溪也幾近滿水雙向不通。橫跨荖濃溪的寶來橋，整天遭到暴漲洪水衝擊，有民眾目擊，橋後方百公尺高的山壁突然大面積崩坍，不但冒出陣陣煙塵，洪水衝擊橋堆與橋面更激起巨大浪花，橋面距離暴漲的水面更僅剩約一公尺，幾乎要被洪水吞噬，畫面曝光令人震驚。

從影片中可見滾滾褐色污水伴隨著轟隆雷聲撞向橋面和橋柱，而後方的山壁更是整片在民眾面前崩坍，露出大片光禿山壁，現場也冒出大量煙塵，土石伴隨洪水沖入荖濃溪。

屏東連續3天下了上千毫米的雨量，一天5、600毫米的急降雨，從山區、平原到沿海地區都造成很大傷害，連高屏溪都罕見滿水位，包括台24線30K＋670、41K＋500因水瀑、泥瀑漫淹，無法通行。

三地門舊橋、高樹鄉口社大橋、南州鄉南州橋、新埤鄉餉潭橋、來義鄉南和大橋等因河川達到警示水位，實施預防性封橋。而屏185縣道2K＋500、7K＋400、13K＋200等3處，因積淹水及土石泥流嚴重，目前無法搶通，全線封閉；高樹鄉新豐村和興路18號土石滑落，雙向不通。

另台17線261.4K-261.5K嗂仔口橋北上路段，因路面淹水15公分封閉、交通管制，而258.2-259.1K路面也因淹水20公分封閉、交通管制，但265.8K-266.2k道路積水無法通行。屏22線3k＋800路口也因積水封閉、交通管制；枋寮鄉隆安路及隆華路地下道淹水。