行政院振興方案擬推出「五倍券」，行政院長蘇貞昌今（7）日上午表示要再造「三倍券」成功經驗。新北市議員葉元之下午在臉書發文，吐槽三倍券的效益早被審計部打臉，蘇貞昌卻完全無視。

葉元之表示，蘇貞昌說行政院要發五倍券，是因為去年三倍券大成功，創造了1000多億元經濟效益。但這數據早就被監察院審計部公開打臉，而蘇貞昌竟完全無視。

葉元之指出，根據審計部的報告，經濟部僅以數位三倍券每人平均消費5800元，就推估三倍券創造1352億元消費效益，這部分沒有資料可以佐證。

葉元之說，蘇貞昌認為去年三倍券有2333萬人領取，就是大成功。然而，雖然大家比較支持發現金，但政府執意不這麼做，要發券給大家，多數人仍會認為不領白不領，去領不代表是支持政府這樣做。

更重要的，今年的狀況和去年很不一樣，今年疫情更嚴重，生活受到衝擊的人比去年多很多，發現金取代振興券，不僅可以讓生活受困的人付日常生活開支，同時可讓不受影響的人因為得到一筆額外財，產生多消費的動機，一舉兩得。