當前美國每天平均新增10萬個染疫確診病例，重現去年冬天疫情加劇的新增確診數，這再度提醒大家，最早在印度發現的變異株病毒Delta在美國蔓延的速度有多麼快。

美聯社報導，6月底美國平均每日新增COVID－19（2019冠狀病毒疾病）1萬1000例，如今此一數字增加到10萬7143例。

今年元月初，每日新增確診達到25萬例的高峰前，美國歷經了9個月的時間，在去年11月達到平均每天10萬例以上新增病例。病例數在今年6月下降觸底，但大約6週後又衝破10萬例，儘管超過70%的成年人此時已接種疫苗。

病毒經由未接種疫苗的人群迅速蔓延，特別是在美國南部地區，當地的醫療院所已不堪負荷。

公衛官員擔心，若沒有更多的美國民眾注射疫苗，確診病例將持續攀升。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）本週告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我們（推演疫情變化）的模型顯示，若民眾不接種疫苗，我們新增確診數可能會達到每日數十萬例，就跟今年元月初疫情加劇的情況一樣。」

與此同時，染疫而住院治療的美國民眾激增，情況嚴重到許多醫院爭相去遠距地點尋找病床的程度。

德州休士頓的一名病患上週末不得不轉送至北達科他州接受治療，5日有個11個月大染疫且癲癇發作的女嬰，必須從休士頓轉送至德州坦普爾鎮（Temple）的醫院，兩地相距約274公里。