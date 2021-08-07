2022九合一縣市長選舉，僅剩1年多的時間，藍綠白各陣營也陸續展開布局。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，他前一段時間，聽過一個消息流傳，現任台灣民眾黨黨主席的台北市長柯文哲，2022可能選高雄，這說法讓他嚇一大跳，因為若柯跑去選高雄，現任市長陳其邁會嚇到作惡夢。

吳子嘉７日在YouTube「董事長開講」直播節目表示，2022民眾黨最重要的是就是柯文哲，他一定要找一個縣市選舉，吳子嘉透露，自己之前聽過一個軼聞說法稱「柯文哲2022考慮選高雄」，這說法讓他嚇一跳，因為若柯跑去選高雄，陳其邁會嚇到作惡夢，這說法曾經流傳過。但一同主持的台灣民眾黨宜蘭縣黨部主委李偉華直呼，「這不太可能吧!」。

台灣民眾黨立委高虹安。(圖/翻攝自 高虹安臉書)

吳子嘉也說，柯文哲2022非選不可，因為他若不選，就沒有戰場，尤其他現在的民調要高過領導的民眾黨，這代表他明年一定要搶到地盤，他建議柯文哲2022縣市長選舉可搶佔桃竹地區，柯文哲去選桃園市，讓立委賴香伶去選新竹，高虹安選台北市，現任副市長黃珊珊，他認為暫不適合在明年出戰，若民眾黨都拿下，這樣就可以三角化經營，因為台灣的第三大黨一直沒能壯大的原因就是因為「沒地盤」。

台灣民眾黨黨主席、台北市長柯文哲。(圖/本報資料照)

對於高虹安近期在新竹市成立服務處有意角逐市長，吳子嘉也指出，其實柯文哲和民間某企業老闆都是鼓勵高虹安選新竹的。對於有網友好奇問吳子嘉，「高虹安選新竹市會不會當選？」，吳說，沒意外她一定會當選，但是高虹安條件這麼好，既年輕學經歷佳、談吐又好，這樣的人才去選新竹市實在太可惜。他個人認為，高虹安應該去選台北市。