三地門大橋驚現整條恐怖裂縫 緊急通知民眾避免通行

大雨轟炸，桃源區明霸克露橋7日遭暴漲荖濃溪沖斷震驚全台，1名屏東民眾目擊當地三地門新大橋上出現1條明顯裂縫，幾乎將橋面分為兩半，嚇得急通知管理單位，據悉目前鄰近鄉鎮都已通知居民避免通行；而屏東區的三地門舊橋、高樹鄉口社大橋、南州鄉南州橋、新埤鄉餉潭橋、來義鄉南和大橋都已實施預防性封橋。

1名當地民眾在臉書社團「屏東人屏東事」分享三地門新大橋的最新現況，只見橋面上有1條明顯的裂縫完整出現整個橋面，原PO說「三地門新橋有縫，各鄉已轉傳通知村民請大家避免通過，注意安全！」影片公開後讓當地網友紛紛嚇壞，留言說「這是主要幹道」、「恐怖啊」、「注意安全」。

目前三地門舊橋、高樹鄉口社大橋、南州鄉南州橋、新埤鄉餉潭橋、來義鄉南和大橋等因河川達到警示水位，實施預防性封橋。而屏185縣道2K＋500、7K＋400、13K＋200等3處，因積淹水及土石泥流嚴重，目前無法搶通，全線封閉；高樹鄉新豐村和興路18號土石滑落，雙向不通。

而民眾之所以如此緊張，是因為高雄市桃源區通往拉芙蘭的明霸克露橋今日就遭暴漲的荖濃溪水沖斷「一分為二」，造成當地3部落交通中斷，恐需要用直升機運送物資；屏縣府稍早公告，霧台、三地門、瑪家、泰武、來義、春日因大雨停班停課，其餘地區則正常上班上課。