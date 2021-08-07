澳洲後衛米爾斯的表現，這次完全把「歐洲金童」東契奇壓了過去！米爾斯7日攻下全場最高42分，外加9助攻、3籃板，帶領澳洲在東京奧運男籃銅牌戰，以107比93擊退斯洛維尼亞，終於搶下澳洲隊史首面奧運男籃銅牌(前4次闖進奧運4強都拿第4)，斯洛維尼亞雖屈居第4，仍創隊史最佳成績。

下季將到籃網跟杜蘭特當隊友的澳洲後衛米爾斯，上半場就火力全開，投18中8，含三分球投13中4，個人包辦26分、4助攻與2籃板，似乎把準決賽不敵美國男籃的悶氣，都發洩到斯洛維尼亞身上，上半場結束，澳洲取得53比45領先。

來到下半場，東契奇雖然不斷試圖幫助斯洛維尼亞縮小分差，可是米爾斯的火力依舊猛烈，不僅輕易突破30分大關，更在比賽還剩4分47秒，就拿到個人第40分，幫助澳洲最後兩分鐘把領先差距擴大到16分，也讓斯洛維尼亞無法追上。

澳洲除了米爾斯的瘋狂火力，爵士後衛英格利斯也有16分、9籃板及4助攻，蘭戴爾14分，艾克薩12分，賽布爾11分；斯洛維尼亞以東契奇22分、8籃板及7助攻表現最佳，但他也出現全場最多的8失誤，普萊佩里奇18分、7籃板。