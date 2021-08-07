限量包裝總是令人忍不住想要收集，今年夏天OGUMA水美媒、寵愛女孩、安耐曬紛紛幫經典熱賣商品換上限量聯名包裝，讓人一看就好想擁有，尤其是安耐曬竟然和超可愛的皮卡丘聯名，粉絲們一定要立刻入手，晚一點就搶不到了！

▍1.OGUMA水美媒21周年藍色曙光紀念瓶

OGUMA水美媒是許多女生青春的回憶，獨特成分「I.C.E.礦晶離子」比一般水分子還小，能快速滲透肌膚表層，提供肌膚瞬間活化能量，促進皮膚代謝、幫助油水平衡，透過離子交換作用，將水、養分導入肌膚。

OGUMA水美媒21周年藍色曙光紀念瓶。（圖／品牌提供）

為紀念滿21周年，品牌特別推出只送不賣的「OGUMA水美媒21周年藍色曙光紀念瓶」，經典不敗的溫暖藍色為主視覺色系，瓶身採用了人物與大自然的插圖，象徵生生不息，日昇日落彷彿訴說著人因理想而努力生活，無論未來遇到什麼挫折，也能勇於面對，成為照亮自己的藍色曙光。

▍2.寵愛女孩美肌換氣限定禮盒

醫美保養品牌寵愛之名副牌「寵愛女孩」今年夏天聯手多喝水MORE+，推出獨家「美肌換氣限定禮盒」，為盛夏的乾渴肌膚速效補充水分及維他命C，打造盛夏發光肌。內含「寵愛女孩透明光感維他命C雲絲膜」，敷一片就像享受一整瓶維他命安瓶；還有兩罐多喝水MORE+維他命C氣泡水，全新添加微量果汁及維他命C、B3、B6，氣泡口感更全面升級，獨特細緻氣泡搭配微酸微甜的果香，好喝又能補充滿滿活力。

寵愛女孩美肌換氣限定禮盒。（圖／品牌提供）

▍3.安耐曬金鑽高效防曬露皮卡丘限定版

安耐曬金鑽高效防曬露推出以來熱銷至今，蟬聯20年日本銷售No.1，今年和可愛的皮卡丘聯名，推出限量包裝，正面可看到皮卡丘可愛的表情，背面則有兩種版本：閃電尾男孩、心電尾女孩，今年夏天防曬有皮卡丘的陪伴，替炎炎夏日增添一股玩心。金鑽高效防曬露抗汗、耐曬、防水，無論休閒外出、戶外水上，全天長效防禦，清爽乳液質地，完美潤澤不泛白、不乾澀，帶你安心盡情享受陽光。