行政院擬發振興5倍券，行政院長蘇貞昌今(7日)出席汐止活動時表示，去年3倍券大成功，創造1000多億元經濟效益，今年也有信心再造去年成功經驗，只要定案一定會向各界報告。不過，前民進黨立委郭正亮直言，去年情況和今年不一樣，且去年有60%到70%的3倍券是被大賣場和連鎖店賺走，他忍不住痛批蘇貞昌與基層脫節，「太可怕了」。

郭正亮今天在政論節目《新聞大白話》中表示，蘇揆對去年3倍券的理解有誤，因為去年台灣沒有疫情，歐美很多台灣的第二代都回來避難，人數超過20萬人，「去年高檔餐廳爆滿，怎麼可能是三倍券帶來的？」但今年剛好倒過來，5月15日台灣本土疫情爆發後，他們又回去歐美了，因為歐美那時候疫情好轉。

郭正亮指出，去年7月台灣沒有疫情，頂多國際旅遊暫停，所以主要是讓旅遊、餐飲業透過3倍券增加國內消費，受疫情重創老百姓也較少，去年有發現 弱勢族群、中低收入戶有121萬人左右，這些人不用拿1000出來，而今年這群人大量增加，可是他還是用既有的基準，這會忽略掉非常多需要紓困的人，這就是很多立委們走基層感受到的，很多人生活非常艱苦，希望立即得到紓困，但很多支出不能使用5倍券，比如電費、學雜費、房租等等。

郭正亮直言，去年有人發現，有60%到70%的3倍券，是被連鎖店和大賣場洗走，因為他們可以提供大量附加價值，根本就照顧不到中小服務業，「完全跟基層脫節，真是可怕，他以前也當過縣長，不知道是不是太久沒走基層？所以現在對基層感覺真的很脫節」。

郭正亮認為，振興是另外一件事，而紓困和振興可以同時進行，如果振興又用這種模式，一定又被連鎖店和大賣場吃掉大部分，事實上沒有幫助到要幫助的人。