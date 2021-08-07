美國前總統川普的發言人史派塞（Sean Spicer）近日受訪時表示，川普已準備參加2024年的美國總統大選。

根據《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）6日的報導，史派塞在新書《激進國家：拜登和賀錦麗對美國的危險計畫》出版前夕的一次訪談透露：「他（川普）會參加（競選）。」

史派塞表示，過去幾個月，拜登政府的政策（尤其是川普看重的移民等政策上）笨手笨腳、無能為力，刺激川普考慮放眼2022年期中選舉之後的選戰，也計畫在期中選舉期間成為一個「造王者」。

史派塞還透露，川普為了參選，已存入1.02億美元、成功減重、保持領先的支持率。

史派塞說，幾個月前，我不確定川普再次出馬會有多大的勝算，但是「現在，必須發生什麼事，才可能讓他出局。」

不過稍早之前，昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）進行了一項民調，發現大多數（60％）民眾對川普可能在2024年獲得共和黨提名參選持負面評價。