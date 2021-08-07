大陸網媒「界面新聞」報導，今天下午，在北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作第234場新聞發佈會上，北京市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任、市政府新聞發言人徐和建通報，8月6日0時至8月7日15時，北京無新增本地確診病例、疑似病例和無症狀感染者；無新增境外輸入確診病例、疑似病例和無症狀感染者。

徐和建表示，為進一步築牢首都安全屏障，嚴密風險地區返京人員管理措施，最大限度降低疫情輸入首都風險，首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制經研究，現將疫情中高風險地區待返京人員防控管理措施通報如下：

一、對國內疫情中高風險地區所在縣（市、區、旗，直轄市為所在區）及14天內有該區域旅居史的待返京人員提出專門防控要求，採取限制購票和勸返措施

將限制疫情中高風險地區所在縣（市、區、旗，直轄市為所在區）及14天內有該區域旅居史的待返京人員購買火車票、飛機票，通過公路進京的人員檢查站將進行查驗勸返。

二、調整「北京健康寶」賦碼狀態

對尚在中高風險地區所在縣（市、區、旗）的人員，將對其「北京健康寶」賦碼狀態調整為黃碼。對曾有14天內中高風險地區所在縣（市、區、旗）旅居史且尚未返京的人員，將向其「北京健康寶」發送彈送視窗提示。待返京人員所在地防控政策嚴於北京的，按照當地政策執行。

三、嚴格遠端查驗

各機場、火車站將嚴格查驗進京人員「北京健康寶」，對非綠碼人員將勸阻登機登車。未安裝「北京健康寶」的，現場下載並查驗賦碼狀態。

四、分類恢復「北京健康寶」綠碼

對於「黃碼」人員，待其所在縣（市、區、旗）全域轉為低風險地區或14天內無中高風險地區所在縣（市、區、旗）旅居史後，恢復綠碼。對於「彈窗提示」人員，待其連續14天內無中高風險地區所在縣（市、區、旗）旅居史後，恢復綠碼。

五、返京政策措施

待上述人員恢復「綠碼」後，持登機、登車前48小時內核酸檢測陰性證明即可返京。抵京前要主動向所在單位、居住社區報告，抵京後實施14天健康監測，並在抵京當日及滿7天時進行核酸檢測。

上述人員所在地級市域內其他縣（市、區、旗）人員非必要不進京。需要進京的，持登機登車前48小時內核酸檢測陰性證明，抵京後實施14天健康監測，並在抵京當日及滿7天時進行核酸檢測。

來（返）京人員在進京前，應主動登陸「北京健康寶」、「京心相助」APP，並準確完整填寫個人信息。返京後，按提示到社區、單位報到。

此外，北京市也開通了2條救濟管道：

一、如果民眾覺得自己的健康寶變錯了顏色，可以通過12345、或者民航、鐵路的熱線反映情況，如果確屬差錯的，及時解除購票限制，並恢復綠碼。

二、如果確實必須提前返京的，實施一事一議，當事人可以先向所在單位、所在社區提出申請，待地區的疫情防控管理單位同意後，才能返京，但不可以乘坐公共交通工具。回京後，實施點對點閉環管理，接受14天健康監測，按照要求核酸檢測。