25歲大陸美妝部落客程十安an擁有一頭烏黑亮麗的大長髮，今年初在社群網站上傳一段甩髮影片爆紅，讓她晉升擁有千萬粉絲支持的一線網紅。近日深陷抄襲爭議的她，昨(6日)選擇拍片回應各種質疑，同時也自爆最近因身體出現問題，導致影片更新緩慢，證實年僅25歲的她罹患卵巢惡性腫瘤，令粉絲震驚不已。

擁有千萬粉絲支持的大陸美妝網紅程十安，昨日特地上傳影片回應抄襲等爭議，她說：「我不是一個完美的博主，今年受到了較多的關注，未來的路我會更加的謹言慎行，謝謝大家一直以來的支持和關注。」

程十安曝光手術前素顏照，臉色相當憔悴。(取自程十安微博)

想不到程十安竟在影片最後丟了顆震撼彈，表示她最近因為身體的原因，更新影片速度比較慢，「之前熬夜工作還有一些原因，身體狀態就很不好。」接著她更PO出一張手術前素顏照，證實左側卵巢有個直徑長達9公分的邊緣性惡性腫瘤，目前已透過手術切除一側附件。

程十安表示因為歷經這次手術，她現在都強迫自己不管工作多忙，都要在凌晨12點半前入睡，更呼籲粉絲「一定不要熬夜，一定要早睡早起」。程十安罹患惡性腫瘤的消息，更是令千萬粉絲震驚不已，甚至有網友解釋她的診斷報告稱，「單說這個報告，蠻嚴重的，芳齡25歲在育齡就直接切除了，說明保不住卵巢了。」