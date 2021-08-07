蘇貞昌至中央災害應變中心視察，了解各地災情。（行政院提供）

行政院長蘇貞昌今（7）日視察「0806水災中央災害應變中心」，要求各部會持續緊盯相關應變作為，尤其是農產和民生物資供應、水電維生系統，民生用水濁度管控應預先因應，務必做好防災、減災；災損、農損部分應盡快辦理補助。蘇貞昌也與中南部縣市首長視訊，了解各地防災整備情形。

蘇貞昌表示，盧碧颱風雖已減弱為熱帶性低氣壓，但受外圍環流及西南氣流等影響，全台雨勢大，中南部出現受災情形。適逢大潮又經頻繁地震後，相關部會均不能掉以輕心，須嚴加戒備、多方預防、超前部署、減少災害，並向民眾充分溝通說明，將相關作為及資訊在第一時間讓民眾了解，並請各部會務必做好防災、減災，並就災損盡快進行補助及救助。

蘇貞昌指出，第一線的地方政府也努力做好防災整備，他也與中南部等縣市首長視訊，關心各地防災整備及農損等情形，並指示相關部會給予地方協助。如有必要撤離民眾，請警政署、國防部配合，尤其強制撤離必須把握時間，不能猶豫，並請於撤離過程中注意防疫。

蘇揆特別提醒，今天傍晚開始大潮，也須加強警惕，請相關部會持續緊盯應變作為。頻繁地震後，豐沛的大雨往往帶來無法預測的災害，大家務必戒慎恐懼，多一分準備及防禦，少一分災害。