網路市場行銷公司「Next Level」指出，根據網路調查結果，日本已婚男性有68.6%平時將收入完全交給妻子管理，自己只能領取零用錢，且有超過25%受訪者每個月僅拿不到2萬日幣（約新台幣5050元）；考慮到日本物價比台灣高出許多，這個數字讓人頗感心酸。

日本就業情報網站「職涯連結」（Career Connection）6日報導，「Next Level」6月進行網路調查，發現有68.6%已婚男性的家庭採取「零用錢制」，且其中有25.4%民眾每個月僅拿不到2萬日幣，比例最高；其他有21.1%民眾每個月領2至3萬日幣（約新台幣5050至7570元）、13%領3至4萬日幣（約新台幣7570至10100元）、4.9%領4至5萬日幣（約新台幣10100至12620元）。

考慮到日本物價比台灣高出許多，且台灣大學新鮮人平均起薪2.8萬至2.9萬元，日本大學畢業生的平均起薪則約20萬至21萬日幣（約新台幣5.05萬至5.3萬元），這個數字確實不算多。因此受訪者中有32.4%認為「金額不足希望增加」、21.1%認為「對金額不滿但也沒辦法」、17.8%認為「金額夠用且滿足」、16.8%認為「希望金額增加但並無不滿」。

不過該調查也發現，若家庭年收入達到1001萬日幣（約新台幣252.65萬元）以上，採取零用錢制者便大減為47.4%，可能是由於整體經濟狀況較佳，在金錢管理上便相對寬鬆；不過即便家庭年收入達到1001萬日幣，仍有36.8%民眾每個月的零用錢不到5萬日幣。