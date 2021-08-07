希臘受連日極端高溫天氣影響，全國又出現多起山林火災。香港中通社7日引據希臘《中希時報》報導，希臘公民保護部總秘書處發布了希臘全境火災風險預測圖，半個希臘都處於「紅色警戒」狀態，即存在極度火災危險。

目前處於「紅色警戒」狀態的共有包括阿提卡大區和伯羅奔尼撒大區在內的5個大區。此外，還有8個大區的部分地區被列為火災高風險地區。希臘公民保護部總秘書處已經通知相關國家部門和地區管理部門提高警惕，同時建議民眾盡量避免可能引起火災的行為。

此前在雅典北郊瓦利波比發生的山火一度得到控制，但在當地時間8月5日中午，山火死灰複燃。目前，滅火現場共有來自40個步行隊伍的450名消防員參與滅火工作。雅典附近有幾千人被迫離開家園，鄰近的埃維亞島亦進行大規模疏散行動，600人坐船撤走。

另有150輛消防用車、3架直升機、7架飛機和奧林波斯移動行動中心協助滅火。此外，來自塞浦路斯的40名消防員、希臘陸軍的步兵隊伍、希臘警方、消防志願者以及地方自治組織的儲水設備和機器也支援了滅火工作。

希臘衛生部長瓦西里斯·基基利亞斯表示，有9名群眾因火災在阿提卡綜合醫院康復中心接受治療。其中5人燒傷、1人受傷、3人呼吸困難。

位於伯羅奔尼撒半島西部古奧林匹亞遺址附近的山火現已得到控制。遺址的自動消防系統已經啟動。然而，埃維亞北部山火仍在蔓延。

截至目前，已有300多座房屋化為灰燼，100平方公里的土地被燒毀。整個火線長達40公里。希臘警方目前正在調查在雅典和伊利亞引發的數起大火是否為有人故意縱火導致。希臘夏季多發山林火災，2018年7月雅典附近發生森林火災，導致102人死亡。

除了希臘，歐洲多國同時出現山火的還有阿爾巴尼亞和保加利亞，北馬其頓因為山火宣佈進入緊急狀態。在土耳其西南部，高溫令山火蔓延，至今導致8人死亡，幾百人受傷。