德基水庫蓄水至今依舊僅66.2%，相較於曾文水庫已經滿水位洩洪，落差相當大。(圖／台灣水庫即時水情)

在颱風烟花和盧碧外圍環流接力影響下，全台水庫大進補，這次更是有7座水庫滿水位洩洪，曾文水庫更一口氣放掉數千萬噸水量，但台中德基水庫卻始終龜速上升，讓不少網友疑問究竟怎麼回事，對此內行人給出答案。

接連的颱風外圍環流影響，讓2個多月前面臨乾涸的水庫，包括石門、曾文等多座都原地滿血復活，甚至必須洩洪，然而台中德基水庫上升速度卻非常緩慢。曾在4、5月一度只剩下2%的德基水庫，儘管如今蓄水量已破今年新高，但依舊僅有66.2%、1億2340萬噸，遠遠不及其他水庫，究其原因，還是在於德基水庫集水區問題。

根據水庫專家《山研所》指出，德基水庫為台灣四大水庫之一，更是全台灣海拔最高的水庫，集水區位於大甲溪上游台中、宜蘭交界處，是唯一一個四面環百岳(武陵、雪山、合歡山)的水庫，特殊地形導致東北季風、西南季風、華南雲雨帶與海風都難以到達，降雨量自然少，難以攔截水氣。

《山研所》表示，過往德基水庫多仰賴西南氣流與颱風，但去年西南氣流強度不足，降雨系統無法深入山區，颱風更是一個都沒有，即便有午後雷陣雨，仍難以滿足德基集水區。此外，秋冬季的東北季風，大部分也被擋在思源埡口以北，導致了這次德基水庫的大旱。