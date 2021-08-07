韓國政府2020年12月與莫德納簽署協議，採購4000萬劑疫苗，其中130.3萬劑7日從美運抵仁川國際機場。在此之前，韓國拿到115.2萬劑莫德納疫苗，兩者相加，共245.5萬劑。

不過南韓政府的新冠疫苗預防接種推進團表示，8月將共有2860萬劑疫苗到貨，包括AZ、輝瑞／BNT、莫德納三個品牌。

韓國疫情急劇擴大，政府積極採購疫苗，迄今採購1.93億劑，包括輝瑞／BNT、莫德納、諾瓦瓦克斯、AZ、嬌生。其中，從聯合國疫苗取得機制（COVAX）獲得2000萬劑，向各疫苗供應商採購1.72億劑，美國政府捐助101.28萬劑。目前韓國提供AZ、輝瑞、莫德納、嬌生四款疫苗接種。諾瓦瓦克斯的交貨日期則還不確定。

南韓全國共20529566人接種首劑疫苗，約占總人口（51349116萬人）的4成。這是2月26日開始施打疫苗以來，時隔161天達到40％。