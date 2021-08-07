台股自疫情觸底反彈一路走高，許多人憑藉這波漲勢實現「財富自由」，但也有人僅希望能夠增添一些被動收入，穩穩的賺就好，有網友表示，他有1名朋友對股票一竅不通，不敢碰股票，想找能將1500萬存20年，每年領股利且不會縮水的標的，詢問大家建議哪一支比較好，底下留言看了大部分推薦0050，「買0050就好了，勝過很多目前熱門股」。

1名網友在PTT股板發文詢問，他1名朋友什麼都不懂，只會將錢放定存，但定存的利息非常少，因此打算存入定存股，但對股票一竅不通也不敢碰，想找能將1500萬存20年不會縮水，且每年領股利的定存股。

貼文一出後，底下留言熱烈迴響，「歐印中華電」、「當中華電信大股東」、「金融、中華電、GG（台積電）、 食品」、「買中鋼特2002A，除非中鋼倒掉」、「中華電，玉山金」，「錢存銀行不如存銀行股」。

其中，最常被網友提起的就是元大50（0050），「0050跌3-4成，都還是有股息」、「20年當然只推0050或006208（富邦台50）」、「放那麼長就0050了，個股等下連公司都不見」、「0050，怕風險就每年放300萬，或是五百萬，取得這幾年的平均價格」、「買0050就好了，應該屌打很多目前熱門定存股」。

但也有網友認為，如果什麼都不懂，心臟又很小顆的話，建議還是繼續存定存，先了解自己願意承擔多少風險後再做打算，如果真的要遇上2000年或2008年那種崩跌，就連中華電都會跌個約3至4成。