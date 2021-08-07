網紅謝侑芯甜美外型加上豐滿E罩杯，在網路上擁有一票死忠粉絲，曾就讀中臺科大護理系的她，畢業後也擔任護理師一職，因此被封為「護理系女神」、「天使網紅」，日前她在IG曬出大尺度辣照，還抓住自己的傲人雙峰，讓老司機陷入瘋狂。

謝侑芯目前專職當直播主，也時常在社群平台和粉絲分享辣照，尺度一次比一次還大，日前她穿上粉紅色的死庫水(泳衣)，從胸部到肚臍下方開了超大洞，露出她的渾圓上圍，東西半球彷彿隨時都要掉出，疑似是衣服太透明會曝光，謝侑芯按住自己的胸上兩點，將白嫩胸器擠壓到變形，更引人遐想。

不僅如此，死庫水的高衩設計更是讓謝侑芯的該邊一覽無遺，神秘三角洲若隱若現，超大尺度畫面讓網友狂刷一排愛心，才發文3個小時引來超過萬人按讚，網友們紛紛激動直呼：「手不遮會看到什麼？」、「好漂亮」、「性感可口」、「女神愛你唷」、「身材好棒」。

由於謝侑芯的照片都遊走在尺度邊緣，過去曾發生真的走光的事件，當時她曬出清涼床照，上半身一絲不掛，下半身也只穿著紫色丁字褲，以雙手抱胸遮點，兩顆傲人雪乳和深邃事業線成功引起話題，卻也讓她不小心走光，在當時受到熱議。