東京奧運只剩最後一天的賽程了，大部份項目獎牌都已搬出，這次中華隊拿下2金4銀6銅的好成績，全國人民都非常歡騰，而中華隊好手也大多都平安返國稍作休息，並接受大家的喝采，而奧運的最後除了閉幕式還有許多看點，今天帶大家來到體操場上一探究竟！

Not the Uzbek rhythmic gymnasts doing an entire tribute to Sailor Moon with costumes and music! 😭 #Tokyo2020 pic.twitter.com/xY3mQZZiW7 — Nando 🦈 (@toounrested) August 7 2021

在今天登場的女子團體韻律體操項目中，烏茲別克組合特別吸睛，除了她們亮麗的外型和身材之外，她們還帶來前所未見的表演，抓住眾人目光，也算是向地主日本致敬，她們出場時用的音樂是知名動漫《美少女戰士》主題曲《月光傳說》。

除此之外她們的服裝也特別以「月光仙子」的造型亮相，一出場就驚艷眾人，瞬間成為推特熱搜，而負責節目轉播的日本搭檔看到則相當興奮，主播清水俊輔說：「一聽到歌曲感覺就超棒！」講評田中琴乃說：「因為我是粉絲，所以感到非常興奮。」可惜他們不是評審，不然評分或許會因此升高。

清水俊輔繼續說道：「非常大膽的服裝，還有可以向世界炫耀的動漫，現場如果有開放觀眾，在爆滿觀眾欣賞下肯定會贏得熱烈掌聲。」此話看出身為動漫大國的日本看到此景相當興奮，也給予一致好評，相信這幕也應該讓更多日本人看見，他們肯定會相當感動。

可惜的是烏茲別克這吸睛的組合並沒有晉級，她們最後僅在小組拿下第9，從第1名到第14名分別是保加利亞、ROC(俄羅斯)、義大利、以色列、大陸、烏克蘭、日本、白俄羅斯(以上晉級次輪)、烏茲別克、亞塞拜然、美國、巴西、埃及、澳洲，她們差一名就能晉級。