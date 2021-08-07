張男駕BMW轎車搭載妻女，下午行經國道3號北上後龍路段，疑失控自撞護欄，一家3口到車外待援，卻遭後方貨車追撞，妻子抱著5歲女兒，雙雙身亡，張男受傷，貨車駕駛也傷重送醫。

苗栗縣消防局下午1時42分接獲通報，國道3號北上121公里處發生貨車與自小客車事故，出動後龍、西湖、竹南等分隊人車趕往救援，抵達現場發現3名傷患，其中一對母女OHCA（到院前心肺功能停止），另外，被壓困在側翻車身內的貨車駕駛，經救援脫困也呈現昏迷，均送往頭份市為恭醫院搶救。

據了解，轎車駕駛44歲張姓男子輕微擦挫傷，39歲妻子及5歲女兒因頭、胸重創，送醫搶救後宣告不治；34歲林姓貨車駕駛傷勢嚴重下午已轉院。

白色貨車為桃園市大園區一家冷凍食品公司車輛，貨車上的外籍移工指稱，和貨車駕駛要去台中送貨，返程途經該路段，發現前方藍色BMW轎車發生事故，有3個人站在車外，急忙想轉動方向盤閃避，結果失控擦撞事故車後撞上護欄側翻。

國道警方指出，勘查事故現場，BMW轎車車頭、車尾均嚴重損毀，研判可能是轎車失控自撞護欄，停在中外側車道，張姓駕駛及妻女下車冒雨等待救援之際，貨車為閃避事故車不慎追撞。

這起事故，導致一家3口天倫夢碎，確切事故原因及經過，仍待國道警方進一步調查釐清。（編輯：郭諭儒/卞金峰）1100807