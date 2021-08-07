氣象局提醒，明(8日)白天以後，降雨和今日相比相對緩和許多，但各地天氣仍不穩定，會出現陣雨或雷雨，中南部地區有短延時強降雨機率。(氣象局提供)

今天（7日）受熱帶性低氣壓及西南氣流影響，各地皆出現大雨及豪雨，西半部及東南部局部地區出現豪雨等級以上的降雨，尤其屏東、高雄、嘉義及南投山區24小時累積雨量超過500毫米，達到超大豪雨的等級。氣象局提醒，今晚到明（8日）白天前，中南部山區仍須嚴防短時強降雨，仍有大雨或豪雨發生機率。

隨著熱帶低氣壓遠離，降雨區緩，氣象局晚間宣布解除大規模及劇烈豪雨加強作業。中央氣象局資深預報員徐仲毅20時30分說明最新天氣狀況，熱帶性低氣壓目前在台灣東北方外海，預計將持續朝東北前進，不排除在未來併入大低壓帶之後，有發展成為輕度颱風可能。

氣象局指出，入夜後降雨趨勢不變，到明天（9日）清晨前，尤其是中南部山區仍有局部性豪雨發生機率。(氣象局直播)

隨著熱帶性低氣壓及低壓帶東移，西南氣流風速強的地方也逐漸遠離，對台灣影響隨之降低。徐仲毅指出，受熱帶低氣壓環流和西南氣流影響，北部地區和中南部都有出現較明顯降雨。且入夜後降雨趨勢不變，到明天（9日）清晨前，尤其是中南部山區仍有局部性豪雨發生機率。

氣象局21時50分發布豪大雨特報，今晚至明，中高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，中部山區、台東山區及南部縣市易有局部大雨；連日降雨，山區請慎防坍方及落石，低窪地區慎防淹水。

氣象局21時50分發布豪大雨特報。(氣象局提供)

氣象局表示，從6日零時到今晚7時的降雨主要集中在南投以南山區。(氣象局提供)

徐仲毅表示，從6日零時到今晚7時的降雨主要集中在南投以南山區。根據氣象局最新資料，截至7日21時40分，屏東縣瑪家鄉、霧臺鄉累積雨量破千，分別為1108及1068毫米，累積雨量第三名為高雄市六龜區新發國小886.5毫米。

徐仲毅提醒，明白天以後，降雨和今日相比相對緩和許多，但各地天氣仍不穩定，會出現陣雨或雷雨，中南部地區有短延時強降雨機率。整體雨況方面，以午後對流發展為主，北部、東半部降雨較為局部、短暫，中南部仍有局部大雨或豪雨發生的機率。明南台灣高溫約在29度左右，其他地方降雨減少稍回溫，約30到32度。