大雨狂襲中南部，彰化市今（7）早發生道路地基遭掏空，3戶民宅嚴重倒塌事件；彰化縣也發生多起路面塌陷，其中2起坍塌深度達50公尺，分別位在彰南路與三芬路，彰南路塌陷後驚現整片恐怖山壁，樹木也滑落至山壁上，縣府則派出怪手定置鋼板樁路基，縣長王惠美到場勘災後承諾會盡速搶修路段。

彰化縣長王惠美稍晚在臉書粉絲專頁貼出數張照片，照片中為彰南路五段一處路段因大雨沖刷路基導致路段下陷，崩塌深度高達50公尺，寬度達8公尺，下陷深度最大落差約50公分，縣府目前用帆布部分覆蓋下陷部分，避免雨水持續沖蝕路基，並緊急調度開口合約廠商先行搶修此路段。

八卦山花壇鄉三芬路日前發生陷落，進行工程改善，但是今天再度塌方，施工趕不上大雨的摧殘。（翻攝自王惠美臉書）

此外，王惠美表示，花壇三芬路靠近台灣民俗村附近路段，也因近2日強降雨導致路基堤岸崩塌，整體崩塌範圍長度約50公尺，寬度約6公尺，深度約5公尺，已緊急調派開口合約廠商，前往現場佈設交通維持設施，並派怪手到場進行鋼板樁路基定置工程，現場封閉一個車道，避免崩塌面持續擴大，後續亦將儘速辦理復健工程。

除了山路坍塌，彰化市今天上午在八卦山區也發生大量土石流失，同樣造成大規模路基掏空、陷落3米深，3戶民宅地基當場被掏空，整片紅磚牆轟然倒塌，住戶開門如遇斷崖，影響山上50住戶出入，台電工程車也被受困到路段當中；彰化市長林世賢表示已聯絡南投水保分局協助處理善後，呼籲山區民眾保持警戒。