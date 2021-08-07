上個月底以色列商人所屬企業管理的油輪在阿曼外海遭無人機攻擊，釀2死。七大工業國集團外長今天指出，有證據顯示伊朗是幕後黑手；美國也表示根據殘骸，無人機為伊朗製造。

七大工業國集團（G7）外長今天表示，伊朗是7月29到30日油輪致命攻擊的幕後黑手。美國軍方也釋出無人機的細節，並表示由伊朗製造。

於此同時，聯合國安全理事會2日也同意討論阿曼（Oman）外海的攻擊事件，德黑蘭面臨越來越多的壓力。

G7在聲明中表示，在這起與以色列有關的油輪攻擊案中，造成一名英國退役軍人與一名羅馬尼亞公民喪生，「所有證據都清楚指向伊朗」。

在區域緊張情勢升級，以及重啟2015年伊朗核協議談判陷入僵局之際，發生這次攻擊。伊朗強烈否認與攻擊有任何關聯。

G7外長表示，「船隻一定要依照國際法律，獲准自由航行」，並誓言盡可能保護所有航運，也是全球經濟之所依。「伊朗的行為…威脅了國際和平與安全。」他們呼籲德黑蘭停止所有與聯合國安理會決議文不相符的活動。

歐洲國家和美國今天再次於紐約聯合國總部安理會閉門會議中提出控訴。英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）指出，「英國知道伊朗要為攻擊案負責」，並表示證據確鑿。

聯合國安理會9日預計將在海域安全公開會議中，針對此攻擊案進一步討論。

於此同時，在中東執行任務的美軍中央司令部（US Central Command）公布初步調查結果，並表示無人機殘骸指向是伊朗製造的。

中央司令部表示，3架裝有爆裂物的無人機參與攻擊，但前兩架攻擊失敗並落入海中。其中一個的殘骸被調查人員打撈取得。第3架擊中船艦，在駕駛艙上方炸出一個2公尺的大洞。他們表示，據美國專家結論，證據顯示這些無人機都是由伊朗製造。

五角大廈說，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin ）今天與以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）討論此事件。五角大廈在聲明中表示，雙方都就伊朗在區域內頻繁利用單向無人機攻擊表達關切，並承諾持續針對區域安全密切合作。