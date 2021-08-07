Delta變異株席捲美國，科技業巨擘亞馬遜下令，全美員工不論施打疫苗與否，都必須戴口罩上班；此外，公司也將提供能證明已施打COVID-19疫苗的第一線員工，參加抽獎的機會。

路透社報導，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株（最先發現於印度）肆虐之下，美國公共衛生局政策髮夾彎，改口稱即便是完全接種疫苗的民眾也要戴上口罩，全美各公司應聲收緊防疫措施。

亞馬遜（Amazon）一位發言人今天在聲明中表示，「我們正密切關注情況，也將持續遵守地方政府指示，並與頂尖醫學衛生專家緊密合作，收集他們的忠告與建議，為了我們團隊的安全，確保公司大樓環境的完善」。

另外，亞馬遜也將返回辦公室上班的時間延長至2022年1月3日。

彭博（Bloomberg）報導，亞馬遜至今尚未強制旗下130多萬名員工接種疫苗，但這間全球最大的電子零售商希望藉由推出樂透抽獎活動「Max Your Vax」，來說服員工施打疫苗。

亞馬遜樂透將提供總價值近200萬美元（約新台幣5564萬元）的18項獎品，其中包含兩名50萬美元（約新台幣1391萬元）現金獎、6名10萬美元（約新台幣278萬元）、5部新車以和5名度假套裝行程。