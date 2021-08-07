針對2024年總統大選，各黨派熱門人選紛紛出籠。前新北市長朱立倫點名新北市長侯友宜是國民黨最強候選人。媒體人吳子嘉預測，侯友宜2024若參選總統，勝算超過5成。

有網友7日在網路節目《董事長開講》中問到侯友宜2024大選會出來嗎？美麗島電子報董事長回說，侯友宜不出來，國民黨必敗。侯友宜若出戰2024，勝算超過5成。因為他長期分析侯友宜的民調，做了好幾年，發現侯友宜會吃到民進黨的票，侯2024會贏。侯友宜也很特殊，他長期跟美國關係很好，在結構上，他出來的機會非常大。

被問到侯友宜第二任還沒做完市長出戰2024，會不會是他選2024的障礙？吳子嘉對此表示，這個問題很單純，國民黨要處理，如果用徵召就沒有問題；如果沒有徵召，自己拿著支票去報名，會很難看。

若台北市長柯文哲2024沒有參選，國民黨和民進黨「兩腳督」的支持度會是如何？吳子嘉指出，侯友宜會贏，因為民進黨內部做過民調，幾乎天天做，他們最怕侯友宜。侯友宜是藍皮綠骨，他吃到民進黨票的能力超過柯文哲。

民眾黨7日公布黨內2024總統大選民調，假想敵分別為侯友宜、賴清德。結果顯示，侯友宜支持度29%居冠、賴清德28%居次，柯文哲則以18%墊底。