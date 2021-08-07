美國14名眾議院議員當地時間6日要求美國商務部將榮耀公司列入政府的經濟黑名單。

路透報導，以美國國會眾議院外交委員會共和黨人麥考爾為首的議員，在一封信中表示，榮耀公司已經從華為剝離，而華為於2019年5月被列入美國實體清單。被列入清單的公司在未經美國政府批准的情況下，禁止從美國公司購買零部件或使用美國技術。這些議員宣稱，榮耀被剝離是為躲避美國的出口管制政策。

美國商務部發言人則指出，該部門讚賞「這些國會議員的觀點」。他表示，該部門「正在不斷審查現有資訊，以確定實體清單中可能增加的內容」。

2020年11月17日，華為宣佈出售榮耀手機業務資產。榮耀高層及團隊將保持穩定，出售後華為不再持有新榮耀的任何股份。華為當天在官網發聲明指出，華為決定整體出售榮耀業務資產，收購方為深圳市智信新資訊技術有限公司。對於交割後的榮耀，華為不佔有任何股份，也不參與經營管理與決策。