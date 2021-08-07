新北市長侯友宜過去一年多來在防疫工作，在多份六都市長施政滿意度調查上，侯滿意度皆奪冠。也讓外界對於他2022地方選舉、2024總統大選動態受到討論。對此，前民進黨立委郭正亮直言，若侯友宜真的被徵召參選2024，那他首先要面臨「2022年選不選連任，以及參選後新北市長要由誰接棒和能否選上」的問題。

前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮5日接受資深媒體人余苺苺的廣播專訪，談及2024大選，郭正亮先是表示，若國民黨不是侯友宜出來選，而是由其他人出戰就很難贏。

余苺苺問郭正亮，「侯友宜自身的意向和動態如何？對於侯面臨的難題有何看法？」郭正亮說，侯現在可能個人「內心有想法」，但國民黨非常深藍的群眾可能未必會支持他，到現在也是如此，但他在民調的施政滿意度名列前茅，民調也是不時得第一，其實還是值得觀察他和國民黨的互動。

余苺苺問郭，「假若侯友宜真想選，那第一個難題是不是新北市長做好做滿的問題？」郭正亮指出，的確，這個問題必須要由黨來做決議，幫他解套，這是國民黨的技術問題。郭正亮並解釋，若從民調來看，侯友宜的「前長官」要選2024，是不太可能會上的，只有侯友宜有贏面。但他認為，侯友宜難題除了市長任期之外，最大問題可能是要解決，若他去選總統不選連任，會有2年空窗沒有職位的問題，這風險其實是很高的，且還有由誰接手選新北市長的問題，這也很棘手。