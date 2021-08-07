受輕颱盧碧轉為熱帶低氣壓及西南氣流影響，中央氣象局發佈高雄為超大豪雨特報，高雄市政府首長總動員進行應變，由市長陳其邁親赴雨量最大的六龜山區亦責成副市長史哲、羅達生前往，副市長林欽榮則坐鎮水情中心掌握整體情勢、進行調度協調外也機動出外巡視。林欽榮於今(7)日在應變中心召開會議時感謝防災人員辛勞，並請各公所嚴陣以待，面臨大潮，位處於沿海低窪地區嚴防海水倒灌，做好防水閘門等應變作為。

陳其邁帶領高雄市府前防災總動員。（圖：高雄傳真）

林欽榮表示，受到連日降雨影響，高市強制撤離(含預防性撤離)計2160人，請民政局、原民會及水情中心等相關單位，留意雨勢及災情即時通報，山區嚴重性高於平地，山區長時間降雨已造成道路土石崩塌災情，請工務局、警察局、公路總局及區公所等密切保持聯繫外，也要依標準作業程序進行道路封閉及管制，河川水位高漲達到封閉標準，請隨時通報掌握。

陳其邁帶領高雄市府前防災總動員。（圖：高雄傳真）

由於目前至少有七個山地區有土石流警戒，林欽榮拜託上述各區應預先與八軍團先行聯絡、預置兵力，派置的警消人力主動協助保全人員及必要撤離工作。市區預估降雨量也達到400毫米，易淹水地區及車型地下道務必加強巡查、排水溝渠通暢，水利局移動抽水機隨時待命，而民政局也準備2萬多個沙包供取用，面臨大潮，位處於沿海低窪地區嚴防海水倒灌，做好防水閘門等防水應變作為。

針對未來降雨情勢分析，根據工作會議簡報指出，7、8日受到熱帶性低氣壓及西南氣流影響，易有短延時強降雨，西半部慎防局部豪雨等級以上降雨發生，預報熱低壓今晚將脫離台灣陸地後，西南氣流逐漸減弱，仍維持西南風環境，但降雨規模、強度和累積雨量將逐漸減小。但山區將有持續性降雨，連日降雨且發布土石流警戒，須嚴防坍方落石及溪水暴漲。

截至目前為止，共發布高雄市有99條土石流警戒，其中，紅色警戒93條，包括那瑪夏14條、甲仙17條、杉林4條、桃源16條、六龜31條、茂林3條、美濃8條。黃色部分，旗山8條、美濃1條、桃源8條。另外，也發布茂林區萬山部落大規模崩塌紅色警戒。

林欽榮除坐鎮指揮中心掌握整體降雨情勢，一早亦率同水利局人員，前往大寮區林園排水護岸損壞災害復健工程、鳳山溪排水7K+500(中崙國中後方)護岸災修工程，出外現地視察，隨後，轉往水情中心召開0805豪雨應變中心第2次工作會議。