姚淳耀（右）在《關係暴力》中與鍾瑶關係緊張。（青春期影視提供）

姚淳耀去年拿下金鐘視帝，今年戲約不斷的他，坦言拿獎後的確更添自信，「不過面對新角色一樣會覺得很困難，或是會自我懷疑。而金鐘好像就是那一個月、一個禮拜的事，就是一個肯定，很大的幫助，讓我可以接演更多種不同面向的角色。」

姚淳耀主演的《恐怖娃娃機》、《小天使》及《我願意》陸續在海外亮相，《關係暴力》則選為今年金穗獎開幕片，9月10日將於影展首映。他分享當時獲獎後的隔天，隨即進入《關係暴力》劇組拍攝，「因為要拍戲前壓力都會很大，金鐘完隔天還是很開心，可是一到現場幾乎就忘記了，馬上拍戲的壓力就拉回來，但可以感覺到拍戲的當下，的確比以前來得有自信」。

姚淳耀在《關係暴力》中，因制伏入侵家中的歹徒時，不小心痛下殺手，讓夫妻關係再受考驗。他透露一場與飾演妻子鍾瑶大吵後，並抱住對方的戲碼，2人上演真實情緒，「她力氣也很大，都快抱不住，拍完後發現手舉不起來，可能太用力抱了。」

現實中，姚淳耀平時為人隨和，不過以前看到別人不守交通規則，波及用路人時，也難免一肚子火。他笑說：「我自己最多就是按喇叭而已，加上有一次在路上撞見路人被2個黑衣男子綁起來載走......在這之後，自己開車走路都會特別注意，也不敢亂起衝突！」