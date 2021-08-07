民眾黨7日公布黨內針對2024總統大選所作民調，結果顯示，國民黨籍的新北市長侯友宜以29%領先、民進黨籍的副總統賴清德28%居第二，民眾黨主席、台北市長柯文哲則以18%墊底。媒體人吳子嘉語帶玄機地表示，2024總統大選，柯文哲可能會支持賴清德或是侯友宜？

美麗島電子報董事長吳子嘉7日在《董事長開講》節目中指出，柯文哲的民調18%，這是成事不足敗事有餘。至於柯文哲會支持賴清德或侯友宜？吳子嘉說，因為柯文哲的支持者大部分是藍軍，而他和賴清德又是老朋友。他有可能和賴清德合作嗎？台灣未來最麻煩的一個問題就是，柯文哲是什麼角色？是一個Trouble maker，還是負責經營國家的一個總統候選人？他建議柯文哲和侯友宜要相處愉快，雙北首長結合起來，力量無限大。

有網友問到賴清德2024總統選舉勝選最大的障礙？吳子嘉表示，因為總統蔡英文現在支持桃園市長鄭文燦，鄭文燦又有新潮流挺他；賴清德身邊則只有民進黨前主席卓榮泰、民進黨前秘書長羅文嘉、前總統陳水扁幕僚馬永成幾個人，他把陳水扁的舊部都「圈起來」，有5、6個。他原本在公館請吃飯，現在因疫情的關係，不能一起吃飯了，就只能每天看電視。

民眾黨7日公布黨內2024總統大選民調，假想敵分別為侯友宜、賴清德。結果顯示，侯友宜支持度29%居冠、賴清德28%居次，柯文哲則以18%墊底。民眾黨認為，柯文哲還是有勝算。柯文哲則舉股票為例說，如果每天去盯著那個股票上上下下，很快自己就會先精神分裂。