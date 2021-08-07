中國大陸小將14歲全紅嬋，本月5號在東京奧運刷新女子高台跳水10公尺紀錄，無懸念拿下金牌爆紅，她位於廣東的老家一夕成為熱門打卡聖地，吸引眾多網紅、甚至沒見過面的親戚爭相上門道賀。全紅嬋母親不堪其擾，在受訪時淚吐「原來不知道自己家有這麼多親戚」，目前已選擇關上大門，希望回到原本平靜的生活。

14歲全紅嬋出生自清寒家庭，她的母親在一場車禍中喪失工作能力，全家經濟重擔全壓在爸爸身上，她過去受訪時曾向媒體透露，因為媽媽治病需要很多錢，希望練跳水可以賺錢給媽媽治病，一片孝心令人動容。

全紅嬋母親向陸媒淚訴，現在才知道原來家裡親戚有這麼多，感嘆人情冷暖。(取自微博)

全紅嬋在奧運奪金一夕爆紅，她的廣東老家也成為熱門打卡地點，每天都被上百人圍堵拍照，還有不少村民、網紅不顧全紅嬋家人感受，爭相拿著手機開直播賺流量。而全紅嬋的母親也從一開始熱情招呼遠道而來的親朋好友，逐漸不堪負荷，向陸媒《海峽都市報》淚訴：「嫁過來，現在才知道家裡有這麼多親戚，全冒出來了，還有拿著醫療箱跑來。」

有位疑似是全紅嬋堂哥的男子，更忍不住走出家門，向圍觀民眾勸說：「請你們聲音盡量小聲一點，不管你是在直播還是在錄像，你們也要理解一下老人家。」透露全紅嬋奶奶因為外頭聲音太吵的關係，已經2天沒有休息了。據悉，全紅嬋老家目前已將大門關閉，不再招待客人，也讓不少大陸網友感嘆：「窮在鬧市無人問，富在深山有遠親。」