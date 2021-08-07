黃姓男子反鎖屋內揚言潑汽油自焚，警方對峙1個多小時後攻堅，制伏黃男強制送醫。（民眾提供）

黃姓男子反鎖屋內揚言潑汽油自焚，警方對峙1個多小時後攻堅，制伏黃男強制送醫。（民眾提供）

警員反遭黃男咬傷。(民眾提供)

「心碎的父親節！」台中市45歲的啃老兒黃男，7日晚上疑為爭奪家產與其父發生口角衝突後，竟忿而佯稱以潑灑汽油將與建物同歸於盡。警方獲報趕往現場處理，因黃男體重高達百餘公斤，情緒激動拒不開門，一度自稱潑灑汽油意圖點燃自焚，經員警會同消防局人員破門制止，黃嫌還咬傷2位員警，警方合力將黃男制伏送醫，全案正由警方派員戒護中。

警方指出，第四分局大墩所副所長蔡明松、警員張思凱、林建豪、王佳玟、陳炯憲等員，於07日擔服18-20時巡邏勤務，於18時09分接獲民眾報案，指於大墩一街有糾紛案，員警於18時09分抵現場，因體重高達百餘公斤的黃男情緒激動拒不開門，並一度自稱潑灑汽油意圖點燃自焚。

副所長蔡明松、警員林建豪從另一棟大樓三樓進入吸引黃男，以利消防局在樓下破門。蔡等二員進入後為黃民驚覺，為壓制黃員，使用辣椒水壓制。過程與蔡副所長右手臂遭黃嫌咬傷、左眼角擦傷、眼睛擦傷；警員林建豪則雙手、腿擦傷。員警負傷不退，與其他人員合力將粗壯之黃姓嫌犯制服後，即送中山大學附設醫院就醫。

據黃男家屬說，黃嫌今天疑為爭奪家產與其父口角衝突後，忿而佯稱以潑灑汽油將與建物同歸於盡。黃父表示，兒子並無精神疾病，只因為好吃懶做，當兵後常與家裡三個兄弟吵架，黃嫌為老么，兩位哥哥不堪其擾早已搬出，奈何房子為三個兄弟聯名，黃嫌成天吵著要分產，今日越演越烈導致這個局面。

2名遭黃男咬傷的警員被送往中山附醫治療，第四分局長許明耀特前趕往醫院探視；所幸兩人經包紮後並無大礙。