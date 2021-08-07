美國7月非農就業數據超乎預期，市場料這將促使聯準會（Fed）提前緊縮貨幣政策，此舉也將推升殖利率，進而使科技股和成長股承受壓力，但相反的，殖利率走高也會提振價值股，專家指出，強勁的經濟數據可能會讓資金從成長股，轉向對經濟更敏感的周期性類股。

美國勞動部周五公布7月非農就業數據，大增94.3萬人，超乎預期92.5萬人，失業率降至5.4%，亦低於預期的5.7%；值得一提的是，雖然就業數據表現優於預期，但市場認為，這將會推動Fed執行縮減購債規模，也因此除了8月的非農就業數據格外備受關注以外，9月的利率會議亦成為各界焦點。

《路透社》報導，隨著強勁的就業數據出爐，市場認為Fed可能將提前縮減購債規模，而此舉也將會推升殖利率走升，進而對成長股和其他領域造成壓力，然如今Delta病毒對經濟的隱憂猶存，以及Fed對通膨的「暫時論」，讓市場對殖利率未來走勢的預期各執一詞。

若8月的就業數據依然強勁，這將會讓Fed提前執行縮減購債規模的可能性大增，Monex Europe分析師Simon Harvey指出，這些數據為市場確立了一個方向，緊接而來全球央行年會和9月利率會議備受各界關注。

美銀、高盛和貝萊德等公司一致認為，Fed緊縮貨幣政策將會加快殖利率走升的速度，預估今年底殖利率將漲至約2%，而屆時成長股和科技股或將承受壓力，反之價值股會受到鼓舞，金融、能源等週期性類股在今年殖利率攀高時，都有非常亮眼的表現。

National Securities分析師Art Hogan表示，隨著殖利率走升，強勁的經濟數據將會使資金逐漸從成長股，流向周期性類股，此外，強勁的經濟數據也將使美元資產更具吸引力，進而提振美元走強，但另一面來說，這可能將對美國出口商不利，因為美元走強將會拖類許多美國跨國企業的資產負債表。