藍葦華（右起）、姊姊、爸爸、媽媽和小女兒（前排中）合照。（藍葦華提供）

藍葦華雖然嘴上喊一打二辛苦，卻很享受陪伴子女的親子時光。（藍葦華提供）

藍葦華當了爸爸之後，更能體會父親的辛苦。（藍葦華提供）

42歲金鐘視帝藍葦華結婚5年，育有18歲的大女兒、4歲的二女兒和3歲的小兒子，他疫情期間暫停工，卻完全沒閒著，為了讓開童裝店的老婆安心工作，寵妻的他一肩扛起全職奶爸，他雖然喊「一打二很累，二女兒和小兒子整天吵架打架，我整天都要處理」，但言談中盡是濃濃的父愛。藍葦華坦言結婚前，家裡不過節日，婚後受到老婆影響，才開口邀約爸爸一起吃飯過父親節，父子關係也從鮮少互動到越來越緊密熱絡。

藍葦華的父親70歲，他表示從小對爸爸的印象就是很有威嚴，父子很少講話，他說自己小時候愛打電動，常常跑到隔壁遊藝場玩，把零用錢都花在打電動上面，「我爸很少打我，但是他講過我很多次，我還是繼續跑去玩，有一次他就去遊藝場抓我，當場給我一巴掌，當時內心衝擊很大。我平常就很怕爸爸了，那一次之後就會躲著他，在家裡聽到他的腳步聲就趕快躲進房間」。

藍葦華坦言，父親覺得他當演員工作不穩定，一直以來都不支持他繼續走這一行，直到結婚之後，他看到老婆會幫岳父岳母慶生過節，在淺移默化之下，藍葦華開口邀請父母親一起吃飯過節，才有人生第一次的慶祝父親節。被問爸爸反應如何？他笑說：「兒子第一次這樣做，他們都很開心，雖然他們表情還是很木訥，但是我知道他們心裡是很開心的。」他也會包紅包給爸媽，「老人家就一直推說不要啦不要啦，但是手也是接過紅包收下」。

藍葦華婚後和爸爸的關係從「避之唯恐不及」到「無話不談好朋友」，他說：「有一次，爸爸突然說『你（演出的）那支片子，我有在看』，短短一句話，我雖然面無表情，但是內心真的是小鹿亂撞！我結婚後，親情關係每年都在慢慢增加，以前是二、三十年沒有話講，現在和爸爸聊天變得很自然」。

為人父親的藍葦華，除了更能體會父親的辛苦，也對三個兒女無私奉獻付出，除了照顧小孩，還身兼家庭煮夫，「我發覺做菜很療癒，老婆小孩愛吃，我就做得更起勁，拿手菜是東坡肉」，他難忘第一次收到大女兒親手寫的父親節卡片，「她祝我父親節快樂，有點被感動到」，笑說雖然嘴巴上不說，內心卻充滿感動和激盪。藍葦華在8月20日將上映的電影《期末考》中飾演國小老師，由於心疼班上問題學生的遭遇而倍加呵護，談到管教小孩，他苦笑說，二女兒和小兒子都太調皮，適合「鐵的紀律」，「好好跟他們講，不要去畫牆壁，還是跑去一直畫一直畫，我就通通叫來罰跪！」