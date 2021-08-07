高雄透天厝暗夜大火 警消搶救無人傷 23:262021/08/07 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市苓雅區7日晚間發生火警，新光路某透天厝晚間9時20分4樓突然起火，警消接獲報案後，立即派出19車48人前往現場搶救。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市苓雅區7日晚間發生火警，新光路某透天厝晚間9時20分4樓突然起火，警消接獲報案後，立即派出19車48人前往現場搶救，消防人員於晚間9點39分控制火勢，經查是燃燒4樓臥室的床鋪與雜物，幸虧大火並未波及兩旁建築物，也未造成人員傷亡，起火原因尚待調查。 獨家》東奧柔道銀牌楊勇緯后里老家巷弄驚傳失火 不斷更新》西南氣流豪雨釀重災 8月8日停班停課看這裡 #晚間 #透天厝 #人員傷亡 #4樓 #高雄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 超商結帳爆口角 高雄男濺血送醫 13:192021/08/07 社會 土石流沖下高雄玉穗溪 浩劫宛如電影災難片 17:172021/08/07 社會 大雨炸高雄「這條路」沒壞！ 李四川揭內幕 12:352021/08/07 政治 地形鎖住效應！鄭明典揭防災熱點 這裡危險了 08:312021/08/07 生活 豪雨狂炸高雄一晚後 陳其邁曝最新災情 里長說話了 15:042021/08/07 政治 奧迪擦撞路旁5車、1機車 駕駛竟還肇逃 12:542021/08/07 社會 祭鐵腕！非法日租套房群聚開毒趴遭斷水斷電 07:352021/08/07 社會 高雄木造房遭雷擊倒塌 電表冒火光倉庫建築解體 16:412021/08/07 社會 高雄再現「天坑」 黃子哲酸：陳其邁像個阿斗市長？ 21:412021/08/07 政治 黃慶源現代水墨山水 心象韵痕開展 04:102021/08/07 投資理財 民眾爆高鐵「倒退嚕」 雨彈狂炸全台！交通總整理 10:382021/08/07 生活 社會熱門新聞 國道3號土城段6車連環撞 2傷者待脫困1送醫 - 社會 國道1苗栗段自撞2死1傷 母抱5歲女慘死真相出爐 - 社會 - 中央社 5天被騙80萬！簡訊利誘投資飆股 受害者崩潰：畢生積蓄全沒 - 社會 屏東南州驚傳民眾跌落水溝下落不明 警消至今未尋獲 - 社會 撿屍正妹回家啪啪 24歲男憶「她全程是死掉狀態」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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