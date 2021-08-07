高雄市苓雅區7日晚間發生火警，新光路某透天厝晚間9時20分4樓突然起火，警消接獲報案後，立即派出19車48人前往現場搶救，消防人員於晚間9點39分控制火勢，經查是燃燒4樓臥室的床鋪與雜物，幸虧大火並未波及兩旁建築物，也未造成人員傷亡，起火原因尚待調查。