台南市安平開台天后宮辦理祈雨大典，迎請「商羊」神鳥來到人間幫忙降雨。（安平開台天后宮提供／洪榮志台南傳真）

台南市安平開台天后宮「雩祭」歸位儀式，由市長黃偉哲擔任主祭官。（安平開台天后宮提供／洪榮志台南傳真）

今年4月底缺水期間，台南市安平開台天后宮特別辦理祈雨大典，並迎請「商羊」神鳥來到人間幫忙降雨。如今全台各地雨水豐沛，多數水庫更都已達滿水位，堪稱功德圓滿，廟方經過擲笅請示後，7日清晨6時許，將「商羊」神鳥恭請返回天庭，歸位儀式由市長黃偉哲擔任主祭官。

從去年至今年春季，全台旱象嚴重，安平開台天后宮主委盧友禮求筶天上聖母悲憫眾生應允祈雨後，今年4月29日（農曆3月18日）由黃偉哲主持「雩祭」，並禮聘安平道壇道長王浤儒主法進行祈雨古禮，全市37區各大廟宇共同祈疏，引動「商羊起舞」帶來水氣，待雨水陸續進帳水庫豐盈後，7日清晨6時（農曆6月29日卯時）叩謝神恩，並以三獻之禮虔誠恭送「商羊」歸位，整個雩祭圓滿禮成。

今天的歸位儀式，由黃偉哲擔任主祭官，陪祭官有盧友禮、市府民政局長姜淋煌、安平區長賴青足、市警第四分局副分局長潘顧天等人。儀式結束後，再由盧友禮、姜淋煌、賴青足等人共同將「商羊」神鳥恭請出廟，並由王浤儒迎至鹽水溪出海口，循水道返回天庭。

盧友禮表示，4月29日奉請主祀天上聖母、四海龍王之首東海龍王、水仙尊王屈原大夫等三聖臨壇，代為轉達蟻民向玉皇上帝祈願祈雨，並誦唱《太上洞淵說請雨龍王經》，當日即興雲佈雨；接著，5月中旬之後更陸續迎來連日降雨，緩解缺水旱象；從6月起彩雲、烟花、盧碧等颱風擦身而過，帶來大量雨水，全台受到雨水滋潤，南化水庫先自然溢洪，隨後曾文水庫、烏山頭水庫洩洪，如今各水庫都達到接近滿水位的蓄水量。