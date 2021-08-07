美國空軍先前提出要在2022財年退役42架A-10「疣豬」（Warthog）攻擊機的計畫，再度遭美國國會打回票。空軍空戰司令部（ACC）司令在線上研討會中指出，美國空軍之所以想先退役部分A-10，是因為其在未來戰場中能承擔的角色不多，剩下的218架已「綽綽有餘」。

目前許多戰鬥搜救（CSAR）行動都由火力強大、裝甲厚實、速度相對容易與直升機配合的A-10攻擊機帶頭。空戰司令部司令凱利（Mark D. Kelly）上將在美國空軍舉辦的年度「生命週期工業日」（Life Cycle Industry Days）線上研討會中承認，A-10確實已在阿富汗和伊拉克等區域拯救許多生命，但仍無法解決美國空軍目前遭遇的困境。

他指出，由於基地與前線距離過遠，加上敘利亞等區域獲得俄羅斯現代防空系統的支援，A-10單位已無法在相關區域發揮作用，導致被調回美國本土；而未來在印太戰區，戰機須飛行的距離更遠，所面臨的威脅則遠超以往，A-10在與中國大陸作戰時出場的機會十分渺茫。

而針對可能發起大規模地面攻勢的北韓，總計7個A-10作戰中隊、且其中1個常駐南韓的部署方針，無論對近接空中支援（CAS）、戰鬥搜救或其他任務而言，都已「綽綽有餘」。凱利強調，無論A-10多麼受到喜愛、從前表現多麼出色，都無法幫助美國空軍擊敗中國大陸。

美國空軍在2022財年國防預算需求中表示，希望先退役42架A-10，未來準備再退役21架，於2030年代維持218架的A-10機隊。不過參議院軍事委員會已準備在2022財年國防授權法案中明文規定禁止此行為，讓美國空軍長年以來的A-10退役計畫再遭挫折。