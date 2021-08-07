一位網友指出，苗栗縣政府宣布停班停課時機「太準時」，9點開始，9點才傳訊息通知。(圖/摘自PTT)

受到前身為盧碧颱風的熱帶性低氣壓環流及西南氣流影響，今（7日）全台都出現局部大雨或豪雨等級以上雨勢，中南部部分山區也宣布停班停課。但一位網友指出，收到苗栗縣政府宣布時機「太準時」，早上9點開始停班停課，9點才傳訊息通知。

「9點才告訴你9點停班停課？」網友在PTT上發文表示，今早收到苗栗縣政府針對泰安鄉、南庄鄉雨勢，透過LINE發布的停班停課訊息。但該網友看到通知後卻感嘆道，「什麼事情只要加上苗栗縣政府，就能給人一種不意外的感覺」。

訊息顯示，苗栗縣政府於早上9時公告，泰安鄉7日9時起停班停課；於9時59分再通知，南庄鄉7日10時起停班停課。該網友吐槽，縣府的訊息來的「太準時」，無奈直呼，「苗栗的各位，你可能已經出門上班了，看到這個公告，你敢下班回家嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛調侃，「苗栗國有時差」、「客家精神一分也要幫老闆省下來」、「他國事務」、「笑死，上下班剛好一身濕回家洗澡」。但也有人指出，可能是預測雨量沒達標的關係，「預測不達標，實際達標或山區危險，有問題嗎」。對此，PO文網友則強調，自己純粹好奇地方是哪時候通知縣府的，「不知道中間隔了多久，能讓縣府兩次都『剛剛好』的時間發布line。」

西南氣流於今晚逐漸趨緩，但泰安鄉公所考量雨勢仍大，且多處道路中斷無法通行，晚間6時30分決定8日繼續停止上班、上課。