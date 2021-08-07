連日豪大雨重創台灣中南部，高鐵台中=苗栗段更是因邊坡鬆動，土石滑落至軌道，造成班次大誤點，至今仍未搶修完畢，讓不少民眾叫苦連天，其中有人更因自己冷凍伴手禮活活悶壞，氣得痛罵高鐵員工「高鐵就只有這種level」，驚動警方到場協調。

根據《TVBS》報導，一對男女不滿高鐵誤點2小時，導致手上的冷凍伴手禮因此壞掉，氣得對站務員破口大罵：「推給天候因素，後果都要旅客自己承擔，那我能說什麼」，男子越說越激動，再嗆「一個上市公司SOP都做不好，你們高鐵也就只有這種level啦」，一旁女伴也忍不住附和質疑「前面都卡那麼多班車，為什麼你們都不主動通知，還讓後面一直上車一直開車」。

一旁有其他旅客看不下去，上前嗆聲男女，雙方一度差點打起架，讓站務員不知如何是好，只能盡力安撫，車站大吵也驚動警察上前協調，幸虧最後沒有發生肢體衝突。

不少網友看不下去：「原來伴手禮比命還重要」、「我都不知道高鐵還能掌控天氣」、「水準好低的一對男女」、「天災誰都不願意」、「是在大聲什麼啦」、「你要伴手禮還是要晚7天回家」，但也有人認為高鐵的確反應太慢：「高鐵真的都沒主動通知」、「其實能理解他們心情，高鐵反應太慢了」。

邊坡土石滑落造成高鐵大亂，許多乘客被困在車上至少2到3小時，最終只能依靠接駁車救濟，高鐵表示，目前出事路段尚未搶修完成，明天(8日)將維持單線雙向通車，預計有不少班次都會受到影響。