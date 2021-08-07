近日民眾黨近期悄悄釋出一份的2024總統大選民調，藍、綠各鎖定侯友宜和賴清德，再加上柯文哲來做對比，結果以侯友宜的29％最多，賴清德則以28％緊追在後，柯則以18％居末位。前民進黨立委郭正亮直言，柯文哲民調實際上沒那麼高，但確實會造成2022台北市長選舉，國民黨可能參選的蔣萬安出現危機。

國民黨立委蔣萬安。(圖/本報資料照)

郭正亮5日接受資深媒體人余苺苺的廣播專訪，被問及如何看待民眾黨的未來，他表示，近期某基金會公布的民調，民眾黨太高了，就他觀察，實際上沒有那麼高，在一些傳統如《美麗島民調》的政黨支持度，民眾黨只有4-5%而已。

余苺苺問他，「柯文哲有那麼高嗎？」郭正亮說，他個人不太相信，但氣勢的確是有所提升，這會造成台北市長選舉，國民黨可能參選人蔣萬安立委的危機，因為北市副市長黃珊珊若2022參選，就可能會分到蔣萬安的票，如果分到10幾趴的得票，就可能讓民進黨撿到，因為未來可能得票過45%就過當選門檻了。

郭正亮也坦言，國民黨現在氣勢真的太弱了，蔣萬安在近2個月疫情爆發的階段，都沒有扮演有力的監督角色，他顯然太過於瞻前顧後，尤其台北市的疫情熱度還算高，卻監督成這樣，沒有大力表態，是要怎麼當台北市長？