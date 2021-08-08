雨天鬥毆頻摔倒 中和男子疑撞到頭送醫不治 00:082021/08/08 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男子徒手互毆，由於天雨路滑，1人混戰中摔倒撞擊到頭部，送醫不治。圖為下雨示意照。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市中和區43歲謝姓男子與同齡潘姓男子日前有糾紛未解，今（7）日下午2時許相約中和清穗公園談判，謝男帶同一名友人到場，與潘男一言不合徒手互毆，由於當時天雨路滑，3人混戰中頻頻摔倒，謝男疑似撞擊到頭部，送往雙和醫院後不治。 中和警方今天深夜已傳喚謝男友人及潘姓男子到案，現正釐清案發過程。據了解，謝男本身有慢性病三高問題，確實死因尚待檢察官與法醫相驗。 高雄7旬嬤疑擔心菜園淹水 巡園跌落隔壁魚塭不治 外送麥當勞套餐秒被偷走嗑光 買主領餐撲空氣炸提告 #謝男 #中和 #男子 #潘姓 #摔倒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 幼教女師遭網男蟲下藥 昏迷前求「拜託戴套怕得病」遭性侵 08:272021/08/08 社會 難忘奧運初體驗 高球雙姝盼再戰巴黎 04:102021/08/08 焦點要聞 不滿女友與人喝酒約派出所旁談判 少年脖子胸口遭刺慘死 08:312021/08/08 社會 台中麗水漁港驚見浮屍 死者疑似42歲南投邱姓男子 19:292021/08/07 社會 餐飲董座晨跑團遇瘋狗浪 1死2傷 04:102021/08/08 焦點要聞 狠父不求人怒毆 打死3歲女童 04:102021/08/07 社會新聞 國3苗栗段大貨車撞自小客 母親與5歲女童送醫不治 17:332021/08/07 社會 頂鮮董座李日東遭浪襲重傷 躺病床報平安 集團急發聲明 18:352021/08/07 社會 東奧今晚閉幕 美國vs.大陸獎牌爭霸 04:102021/08/08 焦點要聞 女友遭灌酒 少年撂人派出所前大亂鬥 中刀身亡 07:552021/08/08 社會 超商結帳爆口角 高雄男濺血送醫 13:192021/08/07 社會 社會熱門新聞 正妹上陌生男車躲雨遭性侵 她哀求戴套遭斥：我懶得拿 - 社會 5天被騙80萬！簡訊利誘投資飆股 受害者崩潰：畢生積蓄全沒 - 社會 幼教女師遭網男蟲下藥 昏迷前求「拜託戴套怕得病」遭性侵 - 社會 小吃攤闆娘疫情下海半年撈73萬 因一動作被逮 - 社會 撿屍正妹回家啪啪 24歲男憶「她全程是死掉狀態」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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