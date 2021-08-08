新北市中和區43歲謝姓男子與同齡潘姓男子日前有糾紛未解，今（7）日下午2時許相約中和清穗公園談判，謝男帶同一名友人到場，與潘男一言不合徒手互毆，由於當時天雨路滑，3人混戰中頻頻摔倒，謝男疑似撞擊到頭部，送往雙和醫院後不治。

中和警方今天深夜已傳喚謝男友人及潘姓男子到案，現正釐清案發過程。據了解，謝男本身有慢性病三高問題，確實死因尚待檢察官與法醫相驗。