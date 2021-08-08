撒基努幼時（右二）與媽媽（左起）、小弟、爸爸在工廠的宿舍住了3年。（撒基努提供）

撒基努（左圖右）幼時唯一的朋友就是弟弟，右圖為父親年輕時期。（撒基努提供）

撒基努與老婆Maya結婚10年育有2子。（撒基努提供）

撒基努在家和孩子打羽毛球。（撒基努提供）

40歲排灣族藝人撒基努（Sakinu）說話幽默風趣，是不少綜藝節目的常客，8日適逢父親節，他接受本報專訪，提到20年前過世的爸爸，他說父親的個性比較剛硬木訥，加上為養活他們一家8口，一年365天幾乎都在工作，父子倆這輩子沒有講超過20句話，長大之後他才了解到這份沉默父愛。

撒基努說，爸爸在民國74年帶著他和媽媽、弟弟北上，到三芝某個鎔鑄工廠討生活，當時因為人生地不熟，錢也不多，所以大概在工廠的宿舍住了3年左右，直到他8歲時，才在淡水郊區租了一間房子，並把哥哥、姊姊們一起接過來住。那年的中秋節，全家人一起參加爸爸工廠辦的聯合烤肉，但看到其他人都是1家1個爐子，自己卻一整天下來都沒看到爸爸，問了媽媽才知道原來爸爸還在工廠裡繼續打拚，「大家在外面吃烤肉、喝啤酒，整個工廠就只剩他1個人，穿著牛皮的防火衣在體感溫度60度的環境下工作」， 於是他就拿了1根香腸進去，等爸爸休息時準備給他吃，並問「今天怎麼還要工作？」爸爸回他「因為你們有6個兄弟姊妹，爸爸怕賺來不及」，撒基努語帶哽咽地表示：「北漂家庭能吃上一口飯，要費多大的努力。」

還有一次，他國小6年級很愛玩，結果腳不小心被車輾過，粉碎性骨折送醫，「我記得那個時候在馬偕醫院，我打完石膏出來到恢復室，第1個見到的就是我爸，他摸著石膏問我痛不痛，然後說等等買我愛吃的給我，之後就準備下來等大哥開車來接我出院」，本來他在坐在輪椅上等電梯，但因為那時候人太多，又沒有手機可以聯絡，爸爸擔心哥哥會等太久，就直接背他走樓梯，「這是我長大後第一次跟他有這麼親密的肢體接觸， 每走一步就問『爸爸這樣走，你會不會痛』，快到1樓時，他還對著我說『孩子對不起，爸爸沒在你受傷之前及時去救你』」，之後他當了父親，才領悟到爸爸其實是想表達「他很愧疚自己因為要工作，只能放任我們去玩，沒時間好好陪伴，才會造成這樣的局面」。

因此撒基努現在自己當爸後，便花了非常多的時間陪伴孩子，「看著他們一點一滴的成長，在身邊保護他們」，他分享剛要升小三的兒子很愛對他撒嬌，他也很開心能夠跟兒子們這麼親密，因為是自己跟爸爸不曾有過的互動，但也沒有溺愛，而是從小就培養他們獨立跟自律，灌輸不能把家人的付出視為理所當然的觀念，「所以2個小孩很常把『謝謝你』、『對不起』、『我愛你』掛嘴邊，吃東西也會記得留給爸媽，吃完還會清理桌面跟洗碗」。至於本周日父親節打算怎麼度過？ 撒基努說之前的安排好的3天2夜澎湖之旅，剛好因為疫情延到現在才成行，不過自己本來就是沒有一定要過節的類型，因為願望終究都是家人平安、健康。