國道3號土城段5車連環撞 女乘客慘遭夾死 00:042021/08/08 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3號南下40K＋410土城路段7日晚間11時30分左右，發生追撞事故，5台轎車連環撞，造成2人受傷，目前均已送醫搶救。（消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號南下40K＋410土城路段今晚間11時30分左右，發生追撞事故，5台轎車連環撞。（蔡雯如翻攝） 國道3號南下40K＋410土城路段7日晚間11時30分左右，發生追撞事故，5台轎車連環撞，導致路段暫時堵塞。新北市消防局表示，警消已到場，發現1位38歲女性受困車內，消防人員協助脫困時已無生命跡象，緊急送往醫院搶救仍宣告不治；另1位30多歲男性有頭部撕裂傷，但意識清楚，目前2人均送土城長庚醫院急救，該路段目前開放外側車道及路肩2線通行。 國道3號南下40K＋410土城路段7日晚間11時30分左右，發生追撞事故，5台轎車連環撞，造成2人受傷，目前均已送醫搶救。（消防局提供） #國道3號 #連環撞 #土城段 #2傷 #脫困 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 正妹上陌生男車躲雨遭性侵 她哀求戴套遭斥：我懶得拿 - 社會 5天被騙80萬！簡訊利誘投資飆股 受害者崩潰：畢生積蓄全沒 - 社會 幼教女師遭網男蟲下藥 昏迷前求「拜託戴套怕得病」遭性侵 - 社會 小吃攤闆娘疫情下海半年撈73萬 因一動作被逮 - 社會 撿屍正妹回家啪啪 24歲男憶「她全程是死掉狀態」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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