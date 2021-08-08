國道3號南下40K＋410土城路段今晚間11時30分左右，發生追撞事故，5台轎車連環撞。（蔡雯如翻攝）

國道3號南下40K＋410土城路段7日晚間11時30分左右，發生追撞事故，5台轎車連環撞，導致路段暫時堵塞。新北市消防局表示，警消已到場，發現1位38歲女性受困車內，消防人員協助脫困時已無生命跡象，緊急送往醫院搶救仍宣告不治；另1位30多歲男性有頭部撕裂傷，但意識清楚，目前2人均送土城長庚醫院急救，該路段目前開放外側車道及路肩2線通行。